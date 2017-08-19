Кирилл Костин - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Костин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|165
|Вес
|65
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Костин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|165
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2017
|1' -55'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|21.10.2017
|59' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Сочи (Сочи)
|14.10.2017
|90' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Спартак-2 (Москва)
|90'
|07.10.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|06.09.2017
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|02.09.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|9'
|27.08.2017
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|19.08.2017
|1' -84'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Томь (Томск)
|13.08.2017
|70' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|09.08.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|05.08.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|88'
|30.07.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|22.07.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|16.07.2017
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|08.07.2017
|59' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Енисей (Красноярск)