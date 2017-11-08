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Кирилл Костин
Статистика
Кирилл Костин - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1994 (32)
#17 | Защитник
165 см | 65 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3 : 3
29.10.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3 : 2
21.10.2017
Сочи
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
2 : 2
14.10.2017
Спартак-2
90' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тамбов
1 : 1
07.10.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 2
06.09.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2 : 2
02.09.2017
Волгарь
1' - 90'
9'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
0 : 1
27.08.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
2 : 0
19.08.2017
Томь
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1 : 2
05.08.2017
Сочи
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2 : 2
30.07.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0 : 1
16.07.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
2 : 1
08.07.2017
Енисей
59' - 90'
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