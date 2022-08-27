Владимир Щербо - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Щербо
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1986 (36 лет)
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Щербо
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -61'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.11.2022
|54' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -77'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|30'
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|57' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|13.08.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|1' -29'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)