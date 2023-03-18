Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 18 марта 2023
Динамо-Брест
18.03.2023, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
58'
Е. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
90'
+5
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
В. Побудей
90'
+2
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Е. Шевченко
89'
Желтая карточка
А. Ковалев
Замена
В. Щербо
️️️️
А. Фирсов
85'
Желтая карточка
А. Фирсов
71'
Замена
А. Концедайлов
️️️️
С. Куадио
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шевченко
Пас отдал
В. Побудей
54'
Желтая карточка
Э. Эссого
Красная карточка
Э. Олехнович
45'
+1
20'
Замена
Э. Эссого
️️️️
В. Горбачик
Желтая карточка
И. Тимонюк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
5
Алексей Фирсов
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
55
Артем Литвяков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
16
Денис Садовский
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
25
Дмитрий Бага
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
3-4-3
16
Козакевич
5
Фирсов
44
Тимонюк
3
Зинович
23
Олехнович
95
Иван
62
Гордейчук
91
Лесняк
63
Сидоренко
11
Куадио
55
Литвяков
3-1-2-1-3
5
Бурко
3
Глущенков
2
Чиж
6
Мякиш
6
Премудров
11
Лисакович
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
16
Абрамович
5
Фирсов
18
Щербо
18
Щербо
5
Фирсов
Кисляк
25
Бага
25
Бага
Кисляк
11
Куадио
8
Концедайлов
8
Концедайлов
11
Куадио
Лисакович
17
Ковалев
17
Ковалев
Лисакович
21
Шевченко
11
Мычелкин
11
Мычелкин
21
Шевченко
30
Побудей
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
30
Побудей
33
Горбачик
11
Эссого
11
Эссого
33
Горбачик
Остались в запасе
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ
35
Глеб Третяк
ВР
16
Денис Садовский
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
16
Денис Садовский
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
Новости команд
Все
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+