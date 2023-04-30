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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Динамо-Брест
Нафтан - Динамо-Брест: обзор матча 30 апреля 2023
Нафтан
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Динамо-Брест
6'
И. Колпачук
73'
М. Гордейчук
81'
С. Куадио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Динамо-Брест
Желтая карточка
А. Бруй
90'
+2
89'
Замена
К. Цепенков
️️️️
Д. Бага
85'
Желтая карточка
Э. Олехнович
83'
Красная карточка
Д. Ковалевич
81'
ГОЛ! 0:3!
С. Куадио
Пас отдал
М. Гордейчук
79'
Желтая карточка
Д. Ковалевич
Замена
А. Кац
️️️️
Д. Тамело
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Гордейчук
Пас отдал
Д. Ковалевич
67'
Желтая карточка
А. Фирсов
59'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
А. Шемрук
51'
Желтая карточка
И. Тимонюк
42'
Желтая карточка
Д. Бага
21'
Желтая карточка
И. Колпачук
Желтая карточка
К. Кириленко
17'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Колпачук
Пас отдал
Д. Бага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
55
Артем Литвяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
88
Никита Люкевич
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
3-2-1-4
1
Козлов
21
Сидор
19
Бруй
79
Слепов
77
15
Тамело
88
Кириленко
9
Исаев
27
Пилецкий
27
Курлович
41
4-1-3-2
16
Садовский
5
Фирсов
44
Тимонюк
59
Колпачук
2
Шемрук
15
Кисляк
23
Олехнович
21
Ковалевич
25
Бага
55
Литвяков
11
Куадио
15
Тамело
17
Кац
17
Кац
15
Тамело
2
Шемрук
62
Гордейчук
62
Гордейчук
2
Шемрук
25
Бага
37
Цепенков
37
Цепенков
25
Бага
Остались в запасе
Нафтан
Динамо-Брест
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
Главный тренер
Юрий Пунтус
16
Михаил Козакевич
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
88
Никита Люкевич
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
Остались в запасе
16
Михаил Козакевич
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
88
Никита Люкевич
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Нафтан - Динамо-Брест
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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