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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Шахтер
Динамо-Брест - Шахтер: обзор матча 01 октября 2023
Динамо-Брест
01.10.2023, воскресенье, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Шахтер
24'
Д. Бага
26'
М. Гордейчук
90'
С. Кисляк
40'
Э. Плакка Фессу
88'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Шахтер
ГОЛ! 3:2!
С. Кисляк
90'
88'
ГОЛ! 2:2!
М. Скавыш
Замена
Д. Муссинга
️️️️
И. Тимонюк
88'
88'
Замена
В. Кабышев
️️️️
Э. Плакка Фессу
82'
Желтая карточка
А. Макаренко
75'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Н. Капленко
46'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
В. Ахмеди
40'
ГОЛ! 2:1!
Э. Плакка Фессу
ГОЛ! 2:0!
М. Гордейчук
Пас отдал
Д. Ковалевич
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бага
Пас отдал
И. Колпачук
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
6
Егор Храленков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Дмитрий Бага
ЦП
24
Егор Корцов
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
19
Владислав Кабышев
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
4-1-5
16
Козакевич
6
Храленков
44
Тимонюк
59
Колпачук
72
Позняк
15
Кисляк
24
Корцов
21
Ковалевич
42
Бурак
62
Гордейчук
25
Бага
4-1-2-3
1
Игнатович
25
Макаренко
28
Янковский
3
Баранок
12
Гружевский
8
Капленко
99
Зеньков
30
Ахмеди
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
23
Ковалевич
44
Тимонюк
2
Муссинга
2
Муссинга
44
Тимонюк
77
Плакка Фессу
19
Кабышев
19
Кабышев
77
Плакка Фессу
8
Капленко
13
Николаевич
13
Николаевич
8
Капленко
30
Ахмеди
88
Ковалевич
88
Ковалевич
30
Ахмеди
Остались в запасе
Динамо-Брест
Шахтер
35
Глеб Третяк
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Динамо-Брест - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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