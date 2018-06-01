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Филипп Будковский
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21:53
Бердыев установил личный антирекорд
1
21:24
Слуцкий назвал лучший стадион в мире. Он в России
4
21:17
Канчельскис считает, что у Гогниева проблемы с головой
2
21:01
Смородская – о матче «Локомотив» – «Анжи»: «Я пошла столько, сколько считала, что не убьют»
1
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Все новости
22:35
Бердыев прокомментировал разгром «Сочи» от «Оренбурга»
22:26
«Салихова – эскортница, она сама признавалась». Смородская – о Зареме
22:07
«Кармиотисса» впервые победила при Кержакове
21:45
Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»
5
21:33
«Это счастье». Личка прокомментировал разгром «Сочи»
20:49
РПЛ. «Сочи» дома крупно проиграл «Оренбургу» (0:4) и впервые уступил при Бердыеве
31
20:40
Смородская рассказала, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере
1
20:18
Прокуратура предъявила обвинение «Барселоне» в подкупе экс-главы испанских судей
1
20:14
Стал известен процент участников ЧМ-2022, которые не против повторить проведение турнира зимой
1
20:11
Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин
13
20:06
Губерниев: «Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или цирке»
11
19:36
Юри Алберто: «Переход из «Зенита» в «Коринтианс» – лучшее событие в карьере»
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19:28
Писарский объяснил, почему мартовской сбор России будет серьезнее предыдущего
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19:13
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«На эмоциях бросил»: найден болельщик, кинувший банан в Вендела
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19:05
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18:59
«Реал» готов подписать Мбаппе, но при двух условиях
6
18:50
Семин отреагировал на признание Хвичи лучшим игроком февраля в Серии А
18:44
«Торпедо» хочет подписать экс-нападающего сборной Бразилии
3
18:37
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
18:29
Ткаченко: «К Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал»
18:24
Оффтоп
Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в соревнованиях
18:20
«Сочи» – «Оренбург»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ
18:18
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:00
Конте ответил Ришарлисону, назвавшему этот сезон «дерьмом»
17:54
Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Спартак» – «Факел»
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17:47
Неймар перенес операцию на голеностопе. Он пропустит остаток сезона
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Филипп Будковский - новости
#28 | Нападающий
Имя
Филипп
Фамилия
Будковский
Состав
Без клуба
Родной город
Киев
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
10 марта 1992 (31 год)
Рост
196
Вес
81
Стоимость:
€ 800
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
1 июня 2018
08:58
Будковский, Лория и Данченко покинули «Анжи»
4
12 февраля 2018
22:01
Будковский: «В «Кортейке» тренер сказал: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне»
5
4 февраля 2018
15:59
Будковский прибыл в расположение «Анжи»
3
29 января 2018
14:37
«Амкар» подпишет контракт с форвардом «Шахтера» Будковским
2
9 июля 2017
11:33
Будковский отправится из «Анжи» в Бельгию
3
4 июня 2017
07:34
«Анжи» покинули девять футболистов
3
5 мая 2017
10:58
Видео
«Анжи» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»
3
7 апреля 2017
00:36
Будковский: «Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине»
6
4 февраля 2017
11:12
Фото
Украинцы Будковский и Белый стали игроками «Анжи»
4
29 января 2017
13:51
Будковский перешел на правах аренды в «Анжи»
5
28 января 2017
14:12
Судьба Будковского в «Анжи» решится в течение двух дней
1
27 января 2017
16:20
Брызгалов перейдет из «Терека» в «Анжи»
3
12 января 2017
00:12
Источник: Будковский покинет «Анжи» и поедет на сборы с «Шахтером»
10 января 2017
11:13
Будковский: «Врба мог крикнуть, но у него все было в меру»
8 января 2017
20:12
Будковский может сменить «Анжи» на топ-клуб РФПЛ
2
10:51
Источник: Будковский попал в сферу интересов «Бешикташа»
8
30 декабря 2016
00:01
Агент Будковского заявил, что его клиент покинет «Анжи»
3
26 декабря 2016
21:26
Нападающий «Анжи» Будковский может перейти в «Уфу»
3
10 декабря 2016
19:18
Беленов выбран болельщиками лучшим игроком «Анжи» в ноябре и декабре
1 декабря 2016
22:30
Видео
Дубль Будковского принес «Анжи» три очка в матче против «Амкара»
2
28 октября 2016
17:08
Будковский: «Поздравлений из сборной Украины не получал»
4
27 октября 2016
22:45
Видео
Луческу – Будковскому: «Ты поступил умно, но ты же знаешь, что удаления не было»
4
22:01
Видео
Будковский: «Я поставил ногу, а Кержаков ее зацепил. Все остальное на усмотрение судьи»
5
5 октября 2016
11:57
Шевченко не планирует вызывать в сборную Украины игроков из России
3
2 сентября 2016
20:21
Будковский: «Я не держу обиды на Луческу»
2
28 августа 2016
14:38
Будковский: «Анжи» надеется на положительный результат в матче против «Спартака»
10
19 августа 2016
21:24
Видео
«Рубин» – «Анжи». Все голы
6
22 июля 2016
23:22
Вернидуб: «Не могу назвать шагом вперед переход Будковского из «Зари» в 13 команду РФПЛ»
10
14 июля 2016
00:42
Будковский продолжит карьеру в «Анжи»
4
18 июня 2016
11:45
Будковский: «В матче с Польшей хотелось бы реабилитироваться и выиграть»
1
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