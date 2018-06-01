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Команды
Заря
Филипп Будковский
Новости
€ 300 тыс
Филипп Будковский - новости
Заря
10 марта 1992 (34), Киев
#28 | Нападающий
196 см | 81 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Будковский, Лория и Данченко покинули «Анжи»
2018.06.01 08:58
4
Будковский: «В «Кортейке» тренер сказал: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне»
2018.02.12 22:01
5
Будковский прибыл в расположение «Анжи»
2018.02.04 15:59
3
«Амкар» подпишет контракт с форвардом «Шахтера» Будковским
2018.01.29 14:37
2
Будковский отправится из «Анжи» в Бельгию
2017.07.09 11:33
3
«Анжи» покинули девять футболистов
2017.06.04 07:34
3
Видео
«Анжи» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»
2017.05.05 10:58
3
Будковский: «Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине»
2017.04.07 00:36
6
Фото
Украинцы Будковский и Белый стали игроками «Анжи»
2017.02.04 11:12
4
Будковский перешел на правах аренды в «Анжи»
2017.01.29 13:51
5
Судьба Будковского в «Анжи» решится в течение двух дней
2017.01.28 14:12
1
Брызгалов перейдет из «Терека» в «Анжи»
2017.01.27 16:20
4
Источник: Будковский покинет «Анжи» и поедет на сборы с «Шахтером»
2017.01.12 00:12
Будковский: «Врба мог крикнуть, но у него все было в меру»
2017.01.10 11:13
Будковский может сменить «Анжи» на топ-клуб РФПЛ
2017.01.08 20:12
2
Источник: Будковский попал в сферу интересов «Бешикташа»
2017.01.08 10:51
8
Агент Будковского заявил, что его клиент покинет «Анжи»
2016.12.30 00:01
3
Нападающий «Анжи» Будковский может перейти в «Уфу»
2016.12.26 21:26
3
Беленов выбран болельщиками лучшим игроком «Анжи» в ноябре и декабре
2016.12.10 19:18
Видео
Дубль Будковского принес «Анжи» три очка в матче против «Амкара»
2016.12.01 22:30
2
Будковский: «Поздравлений из сборной Украины не получал»
2016.10.28 17:08
4
Видео
Луческу – Будковскому: «Ты поступил умно, но ты же знаешь, что удаления не было»
2016.10.27 22:45
4
Видео
Будковский: «Я поставил ногу, а Кержаков ее зацепил. Все остальное на усмотрение судьи»
2016.10.27 22:01
5
Шевченко не планирует вызывать в сборную Украины игроков из России
2016.10.05 11:57
3
Будковский: «Я не держу обиды на Луческу»
2016.09.02 20:21
2
Будковский: «Анжи» надеется на положительный результат в матче против «Спартака»
2016.08.28 14:38
10
Видео
«Рубин» – «Анжи». Все голы
2016.08.19 21:24
6
Вернидуб: «Не могу назвать шагом вперед переход Будковского из «Зари» в 13 команду РФПЛ»
2016.07.22 23:22
10
Будковский продолжит карьеру в «Анжи»
2016.07.14 00:42
4
Будковский: «В матче с Польшей хотелось бы реабилитироваться и выиграть»
2016.06.18 11:45
1
1
2
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Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
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