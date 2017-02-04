Украинцы Будковский и Белый стали игроками «Анжи»

Вай вай вай-а как же патриотизм?
«Анжи» объявил о подписании двух украинских футболистов. В махачкалинскую команду перешли нападающий Филипп Будковский и защитник Максим Белый.
Будковский, проведший за клуб из Дагестана в первой части сезона РФПЛ 17 матчей и забивший три гола, перешел до конца сезона на правах аренды из донецкого «Шахтера».
Белый, ранее выступавший за «Хайдук» из Сплита, также заключил контракт с «Анжи» до конца нынешнего сезона.
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) 4 февраля 2017 г.