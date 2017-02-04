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    Украинцы Будковский и Белый стали игроками «Анжи»

    «Анжи» объявил о подписании двух украинских футболистов. В махачкалинскую команду перешли нападающий Филипп Будковский и защитник Максим Белый.

    Будковский, проведший за клуб из Дагестана в первой части сезона РФПЛ 17 матчей и забивший три гола, перешел до конца сезона на правах аренды из донецкого «Шахтера».

    Белый, ранее выступавший за «Хайдук» из Сплита, также заключил контракт с «Анжи» до конца нынешнего сезона.

    Источник: ФК «Анжи»

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    04.02.2017 11:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 февраля 2017, 14:23

      Вай вай вай-а как же патриотизм?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 13:57

      Похоже не дятлы,обычные люди.Будковский для Анжи в самый раз,Блый тоже поможет.Хотя с таким руководством всё равно вылетят.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 февраля 2017, 13:15

      От Будковского был толк, тем более Эбисилио уже нет, Иличивиеча тоже, Боли тоже свалит, так что возвращение удобно всем. Кто такой Белый будем смотреть, чемпионат Хорватии точно мало кто смотрит.

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 4 февраля 2017, 12:53

      вперед хлопцы

      0
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