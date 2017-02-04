Украинцы Будковский и Белый стали игроками «Анжи»

«Анжи» объявил о подписании двух украинских футболистов. В махачкалинскую команду перешли нападающий Филипп Будковский и защитник Максим Белый.

Будковский, проведший за клуб из Дагестана в первой части сезона РФПЛ 17 матчей и забивший три гола, перешел до конца сезона на правах аренды из донецкого «Шахтера».

Белый, ранее выступавший за «Хайдук» из Сплита, также заключил контракт с «Анжи» до конца нынешнего сезона.