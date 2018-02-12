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    Будковский: «В «Кортейке» тренер сказал: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне»

    Нападающий «Анжи» Филипп Будковский рассказал об этапе карьере в бельгийском «Кортрейке».

    Махачкалинский клуб арендовал 25-летнего украинца до конца нынешнего сезона у донецкого «Шахтера».

    «Я потерял место в основе «Кортрейка», когда пришeл новый тренер со своим видением игры. Честно говоря, я не понимаю, почему не сыграл при нeм ни минуты. Сначала он хвалил: мол, я хорошо тренируюсь, а потом не ставил в состав.

    Говорил: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне». При этом ничего не объяснял. Я тренировался в полную силу, и даже партнeры по команде у меня спрашивали, почему не выхожу на поле. Но для меня это загадка», – сказал Будковский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2018 22:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 10:48

      у Караваева такая же ситуация случилась в Спарте, ничего удивительного если новый тренер не видит в составе по только ему понятным причинам, но вот почему вселяет надежду игроку говоря что тот хорошо все делает и не выпускает после непонятно, не проще ли вообще отпустить раз игрок не нужен и обе стороны довольны останутся.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 февраля 2018, 02:09

      Старая добрая песня про непонятного тренера и вселенскую несправедливость.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 01:12

      Шок новость

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 13 февраля 2018, 00:15

      Тренер посмотрел «легенду №17» ))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 22:09

      Так бывает везде! Бывает, что таланты на скамье, а бывает, что на поле бездарности!))
      А слова бельгийского тренера жёстко, но чётко отражают самую суть подобной ситуации.

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