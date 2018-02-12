Будковский: «В «Кортейке» тренер сказал: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский рассказал об этапе карьере в бельгийском «Кортрейке».

Махачкалинский клуб арендовал 25-летнего украинца до конца нынешнего сезона у донецкого «Шахтера».

«Я потерял место в основе «Кортрейка», когда пришeл новый тренер со своим видением игры. Честно говоря, я не понимаю, почему не сыграл при нeм ни минуты. Сначала он хвалил: мол, я хорошо тренируюсь, а потом не ставил в состав.

Говорил: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне». При этом ничего не объяснял. Я тренировался в полную силу, и даже партнeры по команде у меня спрашивали, почему не выхожу на поле. Но для меня это загадка», – сказал Будковский.