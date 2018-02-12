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  • Будковский: «В «Кортейке» тренер сказал: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне»

Будковский: «В «Кортейке» тренер сказал: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне»

12 февраля 2018, 22:01
5

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский рассказал об этапе карьере в бельгийском «Кортрейке».

Махачкалинский клуб арендовал 25-летнего украинца до конца нынешнего сезона у донецкого «Шахтера».

«Я потерял место в основе «Кортрейка», когда пришeл новый тренер со своим видением игры. Честно говоря, я не понимаю, почему не сыграл при нeм ни минуты. Сначала он хвалил: мол, я хорошо тренируюсь, а потом не ставил в состав.

Говорил: «Ты должен радоваться, что сидишь на скамейке запасных, а не на трибуне». При этом ничего не объяснял. Я тренировался в полную силу, и даже партнeры по команде у меня спрашивали, почему не выхожу на поле. Но для меня это загадка», – сказал Будковский.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Будковский Филипп
Комментарии (5)
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insider_retro
1518462586
Так бывает везде! Бывает, что таланты на скамье, а бывает, что на поле бездарности!)) А слова бельгийского тренера жёстко, но чётко отражают самую суть подобной ситуации.
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mishavandit
1518470137
Тренер посмотрел «легенду №17» ))
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Axe111
1518473548
Шок новость
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1518476967
Старая добрая песня про непонятного тренера и вселенскую несправедливость.
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OfaZavr
1518508112
у Караваева такая же ситуация случилась в Спарте, ничего удивительного если новый тренер не видит в составе по только ему понятным причинам, но вот почему вселяет надежду игроку говоря что тот хорошо все делает и не выпускает после непонятно, не проще ли вообще отпустить раз игрок не нужен и обе стороны довольны останутся.
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