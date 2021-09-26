|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Десна
|18
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|46' -90'
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Десна (Чернигов)
|56'
|05.12.2021
|1' -90'
|Десна (Чернигов)
|3:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|75'
|27.11.2021
|1' -71'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Десна (Чернигов)
|21.11.2021
|84' -90'
|Десна (Чернигов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|07.11.2021
|46' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|82'
|30.10.2021
|79' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Десна (Чернигов)
|22.10.2021
|74' -90'
|Десна (Чернигов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|85'
|17.10.2021
|1' -84'
|Минай (Минай)
|0:0
|Десна (Чернигов)
|03.10.2021
|46' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Десна (Чернигов)
|57'
|26.09.2021
|1' -80'
|Десна (Чернигов)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|17.09.2021
|46' -90'
|Десна (Чернигов)
|1:0
|Рух (Львов)
|12.09.2021
|73' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:2
|Десна (Чернигов)
|29.08.2021
|1' -74'
|Десна (Чернигов)
|0:4
|Верес (Ривне)
|22.08.2021
|46' -89'
|Динамо (Киев)
|4:0
|Десна (Чернигов)
|14.08.2021
|74' -87'
|Десна (Чернигов)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|09.08.2021
|1' -89'
|Десна (Чернигов)
|2:0
|Ингулец (Петрово)
|01.08.2021
|1' -89'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Десна (Чернигов)
|71'
|25.07.2021
|1' -81'
|Десна (Чернигов)
|3:0
|Черноморец (Одесса)