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Кадис
Лукас
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€ 300 тыс
Лукас - новости
Кадис
10 сентября 1988 (38), Ла-Корунья
#7 | Нападающий
181 см | 78 кг
Испания
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Публикации
Родители экс-форварда «Арсенала», бросившие его в 2 года, объявились и требуют денег
2025.03.04 18:42
3
Mundo Deportivo: Анхель, Морон и Лукас – в шорт-листе «Барселоны», от покупки Жозе клуб отказался
2020.02.15 12:30
2
AS: «Алавес» требует от «Барселоны» 25 миллионов за Лукаса
2020.02.09 10:24
1
Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»
2020.02.06 08:17
7
Фото
Обамеянг – первый автор хет-трика в полуфинале еврокубков в истории «Арсенала»
2019.05.10 09:04
1
Фото
Карлос Санчес и Лукас Перес – игроки «Вест Хэма»
2018.08.09 19:45
2
«Вест Хэм» выделил 130 миллионов на трансферы Лукаса Переса и Карлоса Санчеса
2018.08.08 09:17
5
Фото
«Арсенал» отдал Лукаса в аренду «Депортиво»
2017.08.31 21:12
1
«Ньюкасл» уверен в приобретении форварда «Арсенала» Лукаса
2017.08.01 15:50
Венгер не хочет, чтобы Лукас покидал «Арсенал»
2017.07.31 15:09
Лукас может покинуть «Арсенал» и вернуться в «Депортиво», подписав контракт на 10 лет
2017.07.23 20:49
2
Лукас готов сменить «Арсенал» на «Севилью»
2017.06.18 07:41
«Арсенал» готов отпустить Лукаса за 13 миллионов, на форварда претендуют пять клубов
2017.06.03 00:24
2
«Севилья» интересуется нападающим «Арсенала» Лукасом
2017.05.29 22:39
Лукас Перес может сменить «Арсенал» на «Эспаньол»
2017.05.03 07:23
Форвард «Арсенала» Лукас может вернуться в Испанию
2017.04.23 10:42
«Вест Хэм» хочет заполучить нападающего «Арсенала»
2017.04.01 15:46
«Арсенал» готов уступить Лукаса «Севилье» за 17 миллионов
2017.02.26 11:29
3
Кубок Англии. «Арсенал» уверенно обыграл «Саттон» и прошел в 1/4 финала
2017.02.21 00:50
5
Агент: «Перес покинет «Арсенал», при Венгере он все равно не будет играть»
2017.02.20 16:45
1
«Милан» летом хочет приобрести у «Арсенала» Лукаса
2017.02.20 01:13
1
Лига чемпионов. «Арсенал» крупно переиграл «Базель», «ПСЖ» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Лудогорцем»
2016.12.07 00:48
Форвард «Арсенала» Лукас Перес восстановился после травмы
2016.11.26 10:13
Лукас Перес на время вернулся в «Депортиво»
2016.11.08 08:11
Венгер остался доволен игрой Переса и Мустафи в матче с «Саутгемптоном»
2016.09.11 06:59
1
Лукас Перес: «Мало кто знает, что я играл на Украине и в Греции»
2016.09.03 01:48
Фото
«Арсенал» объявил о приобретении у «Депортиво» Лукаса
2016.08.30 16:49
2
Форвард «Депортиво» Перес близок к переходу в «Эвертон»
2016.08.24 06:11
Нападающий «Депортиво» отказался переходить в «Зенит»
2016.07.19 20:38
9
«Барселона» находится в поисках нового нападающего
2016.05.06 16:01
14
1
2
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
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