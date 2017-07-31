Венгер не хочет, чтобы Лукас покидал «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отрицает, что клуб намерен продать нападающего Лукаса. Ранее сообщалось, что одними из претендентов на 28-летнего игрока являются «Депортиво» и «Ньюкасл».

«В данный момент Лукас травмирован. Останется ли он в «Арсенале»? Да», – сказал Венгер.

Испанец перешел в лондонский клуб из «Депортиво» летом прошлого года. Его контракт с «канонирами» рассчитан до июля 2020 года. В минувшем сезоне футболист провел 22 матча, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.