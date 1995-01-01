Обамеянг – первый автор хет-трика в полуфинале еврокубков в истории «Арсенала»

«Арсенал» благодаря трем голам Пьер-Эмерика Обамеянга обыграл «Валенсию» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и вышел в финал еврокубка (3:1).

Форвард лондонского «Арсенала» оформил хет-трик в этой встрече. Это первый случай в истории, когда игрок «канониров» забил три мяча в матче полуфинала еврокубков.

Последний раз до этого три мяча в еврокубках за «Арсенал» забил Лукас Перес в матч ЛЧ против «Базеля» в декабре 2016 года.

в матч ЛЧ против «Базеля» в декабре 2016 года. Ответная игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счетом 4:2 в пользу английского клуба.

В финале Лиги Европы «канониры» сыграют с «Челси». Встреча пройдет в Баку 29 мая.