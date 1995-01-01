Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Обамеянг – первый автор хет-трика в полуфинале еврокубков в истории «Арсенала»

    «Арсенал» благодаря трем голам Пьер-Эмерика Обамеянга обыграл «Валенсию» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и вышел в финал еврокубка (3:1).

    Форвард лондонского «Арсенала» оформил хет-трик в этой встрече. Это первый случай в истории, когда игрок «канониров» забил три мяча в матче полуфинала еврокубков.

    • Последний раз до этого три мяча в еврокубках за «Арсенал» забил Лукас Перес в матч ЛЧ против «Базеля» в декабре 2016 года.
    • Ответная игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счетом 4:2 в пользу английского клуба.
    • В финале Лиги Европы «канониры» сыграют с «Челси». Встреча пройдет в Баку 29 мая.

    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:04
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      ААМ 22 минуты назад

      Всё когда-то происходит впервые

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70302
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru