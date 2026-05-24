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Испания. Сегунда
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Кадис
Лукас
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€ 300 тыс
Лукас - статистика
Кадис
10 сентября 1988 (38), Ла-Корунья
#7 | Нападающий
181 см | 78 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Кадис
3 : 0
24.05.2026
Леганес
1' - 85'
7'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
15.05.2026
Кадис
1' - 69'
47'
Испания. Сегунда, 39 тур
Кадис
0 : 1
08.05.2026
Депортиво
67' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
1' - 78'
Испания. Сегунда, 37 тур
Кадис
1 : 2
27.04.2026
Лас-Пальмас
1' - 82'
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
3 : 0
19.04.2026
Кадис
46' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Кадис
0 : 1
12.04.2026
ФК Андорра
68' - 90'
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