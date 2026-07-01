Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Свободный агент
02.04.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.04.26
Свободный агент
23.02.25 / 01.07.25
Без клуба
Свободный агент
22.01.25 / 23.02.25
Свободный агент
01.01.23 / 22.01.25
1 млн €
31.01.22 / 01.01.23
200 тыс €
31.08.21 / 31.01.22
Свободный агент
01.07.19 / 31.08.21
2,30 млн €
09.08.18 / 01.07.19
4,40 млн €
31.08.17 / 30.06.18
Аренда
30.08.16 / 09.08.18
20 млн €
12.08.15 / 30.08.16
1,50 млн €
18.07.14 / 30.06.15
Аренда 1,20 млн €