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    «Вест Хэм» выделил 130 миллионов на трансферы Лукаса Переса и Карлоса Санчеса

    Руководство «Вест Хэма» оценивает трансферы нападающего «Арсенала» Лукаса Переса и полузащитника «Астон Виллы» Карлоса Санчеса в 130 миллионов долларов, сообщает Brinkwire.

    Перес провел прошлый сезон в «Депортиво» на правах аренды. В «Вест Хэме» он призван стать заменой форварду Марко Арнаутовичу. «Арсенал» заплатил «Депортиво» 27 миллионов долларов ​​за 29-летнего форварда в 2016 году. За это время Перес провел 11 матчей в Премьер-лиге, забив в них один гол.

    32-летний полузащитник «Астон Виллы» Карлос Санчес, который концовку прошлого сезона провел в «Эспаньоле» на правах аренды, входит в трансферные планы «Вест Хэма». Зарплата Переса оценивается в 6,5 миллиона долларов, а Санчеса – в 4 миллиона.

    Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 09:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 августа 2018, 12:07

      За каждого ещё напишите по 130 и Смолова ещё заберите за 200

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 10:22

      Левак какой-то, а не новость. Они вообще кому-то нужны? Даже за их 10 лямов?

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 августа 2018, 10:00

      Думаю, что за чушь ? Какие 130 за игроков с трансферной стоимостью 7.5 и 1.5 ? а тут источник Бомбардир)))) Ну все ясно, остальные деньги вольют в трансфер Карлсона и фрекен Бок)

      2
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 8 августа 2018, 09:44

      они вместе стоит 10 лямов остальные 120 куда?

      5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 августа 2018, 09:43

      Капец у них там бабла...доживу ли я до тех времен,когда прочитаю такое:"Енисей выделил 130 миллионов долларов"...

      3
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