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  • «Вест Хэм» выделил 130 миллионов на трансферы Лукаса Переса и Карлоса Санчеса

«Вест Хэм» выделил 130 миллионов на трансферы Лукаса Переса и Карлоса Санчеса

8 августа 2018, 09:17
5

Руководство «Вест Хэма» оценивает трансферы нападающего «Арсенала» Лукаса Переса и полузащитника «Астон Виллы» Карлоса Санчеса в 130 миллионов долларов, сообщает Brinkwire.

Перес провел прошлый сезон в «Депортиво» на правах аренды. В «Вест Хэме» он призван стать заменой форварду Марко Арнаутовичу. «Арсенал» заплатил «Депортиво» 27 миллионов долларов ​​за 29-летнего форварда в 2016 году. За это время Перес провел 11 матчей в Премьер-лиге, забив в них один гол.

32-летний полузащитник «Астон Виллы» Карлос Санчес, который концовку прошлого сезона провел в «Эспаньоле» на правах аренды, входит в трансферные планы «Вест Хэма». Зарплата Переса оценивается в 6,5 миллиона долларов, а Санчеса – в 4 миллиона.

Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Трансферы Вест Хэм Депортиво Арсенал Астон Вилла Эспаньол Санчес Карлос Лукас
Комментарии (5)
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KOLBIS
1533710587
Капец у них там бабла...доживу ли я до тех времен,когда прочитаю такое:"Енисей выделил 130 миллионов долларов"...
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Nurik Ponsuato
1533710659
они вместе стоит 10 лямов остальные 120 куда?
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ItalianFootball
1533711604
Думаю, что за чушь ? Какие 130 за игроков с трансферной стоимостью 7.5 и 1.5 ? а тут источник Бомбардир)))) Ну все ясно, остальные деньги вольют в трансфер Карлсона и фрекен Бок)
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Cules2013
1533712930
Левак какой-то, а не новость. Они вообще кому-то нужны? Даже за их 10 лямов?
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Derzkiy1
1533719272
За каждого ещё напишите по 130 и Смолова ещё заберите за 200
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