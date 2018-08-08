«Вест Хэм» выделил 130 миллионов на трансферы Лукаса Переса и Карлоса Санчеса

Руководство «Вест Хэма» оценивает трансферы нападающего «Арсенала» Лукаса Переса и полузащитника «Астон Виллы» Карлоса Санчеса в 130 миллионов долларов, сообщает Brinkwire.

Перес провел прошлый сезон в «Депортиво» на правах аренды. В «Вест Хэме» он призван стать заменой форварду Марко Арнаутовичу. «Арсенал» заплатил «Депортиво» 27 миллионов долларов ​​за 29-летнего форварда в 2016 году. За это время Перес провел 11 матчей в Премьер-лиге, забив в них один гол.

32-летний полузащитник «Астон Виллы» Карлос Санчес, который концовку прошлого сезона провел в «Эспаньоле» на правах аренды, входит в трансферные планы «Вест Хэма». Зарплата Переса оценивается в 6,5 миллиона долларов, а Санчеса – в 4 миллиона.

Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.