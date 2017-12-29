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Александар Тонев
Статистика
Александар Тонев - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1990 (36)
#24 | Полузащитник
176 см | 68 кг
Болгария
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Marbella Cup 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Кротоне
0 : 1
29.12.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 0
23.12.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1 : 0
17.12.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2 : 1
10.12.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0 : 3
04.12.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
3 : 0
26.11.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 1
19.11.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
2 : 3
04.11.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
5 : 1
20.09.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
0 : 2
16.09.2017
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кротоне
0 : 3
20.08.2017
Милан
1' - 90'
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