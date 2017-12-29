Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Marbella Cup 2012 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011