Хенри Лэнсбери - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Хенри
|Фамилия
|Лэнсбери
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|75
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Хенри
|Фамилия
|Лэнсбери
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|70' - 90'
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|8
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2023
|70' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|29.10.2022
|1' -30'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|15.10.2022
|1' -67'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|54'
|08.10.2022
|1' -85'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|04.10.2022
|1' -46'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:3
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|30.09.2022
|1' -76'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|44'
|17.09.2022
|1' -75'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.09.2022
|73' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|88'
|30.08.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)