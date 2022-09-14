Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хенри Лэнсбери - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Хенри
    Фамилия Лэнсбери
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 октября 1990 (32 года)
    Рост 188
    Вес 75
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.02.2023 70' - 90' Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 8 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2023 70' -90' Престон (Престон) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    29.10.2022 1' -30' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    18.10.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    15.10.2022 1' -67' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    54'
    08.10.2022 1' -85' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    04.10.2022 1' -46' Лутон Таун (Лутон) 3:3 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    30.09.2022 1' -76' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    44'
    17.09.2022 1' -75' Лутон Таун (Лутон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    14.09.2022 73' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    88'
    30.08.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    06.08.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    30.07.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    • Читайте нас: 
    11