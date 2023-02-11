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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Лутон Таун
Ковентри - Лутон Таун: обзор матча 11 февраля 2023
Ковентри
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
45+1'
М. Гудден (П)
1'
Т. Локьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Лутон Таун
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Аллен
90'
+2
87'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Д. Кларк
86'
Желтая карточка
К. Моррис
Желтая карточка
К. МакФадзин
86'
Вторая желтая
Д. Уилсон-Эсбранд
85'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
81'
Желтая карточка
Д. Уилсон-Эсбранд
80'
69'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Д. Экклз
69'
65'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Даути
64'
Желтая карточка
А. Белл
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гудден
45'
+1
45'
Желтая карточка
Г. Ошо
44'
Желтая карточка
Р. Бурк
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Локьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-2-2-2
13
Уилсон
3
Уилсон-Эсбранд
5
МакФадзин
2
Дойл
15
Макнелли
18
Шиф
38
Хамер
28
Экклз
24
Аллен
14
Дьекереш
24
Гудден
4-2-2-2
34
Хорват
17
Белл
4
Ошо
32
Бурк
15
Локьер
6
Накамба
17
Мпанцу
18
Кларк
45
Даути
45
Адебайо
9
Моррис
24
Аллен
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
24
Аллен
28
Экклз
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
28
Экклз
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
45
Даути
44
Оньединма
44
Оньединма
45
Даути
18
Кларк
9
Тэйлор
9
Тэйлор
18
Кларк
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
Остались в запасе
Ковентри
Лутон Таун
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Джеймс Ши
ВР
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ковентри - Лутон Таун
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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