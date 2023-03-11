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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун: обзор матча 11 марта 2023
Шеффилд Юнайтед
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
54'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
Желтая карточка
М. Лоу
90'
+5
85'
Замена
С. Брэдли
️️️️
Ф. Оньединма
76'
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
Замена
Т. Дойл
️️️️
Д. Робинсон
70'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
О. Норвуд
70'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Флек
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Моррис
Пас отдал
Э. Адебайо
26'
Замена
Л. Берри
️️️️
П. Мпанцу
Желтая карточка
Д. Богль
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
3
Лоу
15
Иган
15
Ахмедходжич
14
Робинсон
16
Берге
2
Богль
10
Норвуд
13
Флек
7
Ндиайе
9
МакБарни
4-3-1-2
34
Хорват
16
Драме
17
Белл
4
Ошо
15
Локьер
6
Накамба
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
44
Оньединма
45
Адебайо
9
Моррис
14
Робинсон
20
Дойл
20
Дойл
14
Робинсон
10
Норвуд
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Норвуд
13
Флек
14
Шарп
14
Шарп
13
Флек
44
Оньединма
15
Брэдли
15
Брэдли
44
Оньединма
17
Мпанцу
8
Берри
8
Берри
17
Мпанцу
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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