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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Бристоль Сити
Лутон Таун - Бристоль Сити: обзор матча 15 марта 2023
Лутон Таун
15.03.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
4'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Бристоль Сити
Замена
Р. Бурк
️️️️
А. Белл
87'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
84'
Желтая карточка
Э. Адебайо
80'
Желтая карточка
А. Белл
79'
73'
Желтая карточка
М. Сайкс
64'
Желтая карточка
К. Принг
63'
Замена
О. Тэйлор-Кларк
️️️️
А. Мехмети
Желтая карточка
Л. Берри
62'
62'
Замена
С. Белл
️️️️
Н. Уэллс
51'
Желтая карточка
З. Винер
Желтая карточка
К. Моррис
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
К. Драме
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Люк Берри
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
11
Сэм Белл
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
4-2-1-1-2
34
Хорват
17
Белл
15
Локьер
4
Ошо
16
Драме
16
Кэмпбелл
6
Накамба
8
Берри
45
Даути
9
Моррис
45
Адебайо
3-2-2-3
1
О'Лири
12
Дасилва
26
Винер
3
Принг
17
Сайкс
10
Кинг
8
Скотт
9
Мехмети
18
Вайманн
21
Уэллс
23
Корник
17
Белл
32
Бурк
32
Бурк
17
Белл
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
21
Уэллс
11
Белл
11
Белл
21
Уэллс
9
Мехмети
38
Тэйлор-Кларк
38
Тэйлор-Кларк
9
Мехмети
Остались в запасе
Лутон Таун
Бристоль Сити
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Лутон Таун - Бристоль Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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