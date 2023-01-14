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ПАОК
Тайсон
Новости
€ 250 тыс
Тайсон - новости
ПАОК
13 января 1988 (38), Пелотас
#11 | Нападающий
172 см | 64 кг
Бразилия
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Публикации
Фото
ПАОК бесплатно подписал экс-нападающего «Шахтера»
2023.01.14 16:16
Тайсон: «Мне грустно, что Юри Алберто может уйти из «Интернасьонала»
2022.01.24 21:47
2
Фото
Тайсон стал игроком «Интернасьонала»
2021.04.17 12:40
Официально: Тайсон покинул «Шахтер»
2021.04.17 08:23
1
UOL: «Шахтер» досрочно расторгнет контракт с Тайсоном
2021.04.15 20:39
1
«Шахтер» отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену в игре с «Ромой». Бразилец в клубе восемь лет
2021.03.21 01:29
3
Тайсон покинет «Шахтер» летом после восьми лет в клубе
2021.03.19 23:03
1
Форвард «Шахтера» Тайсон не захотел играть в России
2021.02.09 00:24
5
Киевское «Динамо» наказано штрафом и матчем без зрителей за выкрики фанатов в адрес Тайсона
2019.11.21 18:43
Милевский – о расизме: «Когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь»
2019.11.16 18:18
FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсону. Игрок «Шахтера» показал неприличный жест фанатам и выбил в них мяч
2019.11.12 22:35
Тайсон – о расизме во время матча с «Динамо»: «Подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»
2019.11.12 10:20
3
Фото
В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез
2019.11.10 23:55
31
Фото
Тайсон – о несостоявшемся уходе из «Шахтера»: «Поздравляю с концом моей мечты»
2019.09.03 12:37
5
Фото
Тайсон через инстаграм попросил «Шахтер» отпустить его в другой клуб
2019.08.28 12:34
6
Тайсон может перейти из «Шахтера» в «Рому». Ранее римлян возглавил экс-тренер донетчан Фонсека
2019.07.07 18:54
Тайсон может перейти из «Шахтера» в «Интер»
2018.12.21 09:51
2
Пятов, Марлос, Тайсон сыграют у «Шахтера» с «Лионом» в матче за выход в плей-офф; Депай, Фекир – в основе гостей
2018.12.12 22:11
Неймар – о фоле Харатина на Тайсоне: «Его нужно отстранить от футбола!»
2018.10.09 10:06
11
«Севилья» заинтересована в полузащитник «Шахтера» Тайсоне
2018.08.21 08:45
1
«Шахтер» расстанется с Тайсоном. Он вернется в Бразилию
2018.07.27 08:44
2
Мать Тайсона похитили в Бразилии. Преступник задержан
2018.07.17 09:08
6
Марлос второй раз подряд стал лучшим футболистом «Шахтера» в сезоне
2018.06.11 09:30
Роналду и Месси – в списке претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
2017.09.14 12:17
8
Тайсон может сменить «Шахтер» на «Фенербахче»
2017.04.06 06:53
Тайсон пообещал отработать контракт с «Шахтером» до конца
2017.01.07 06:11
1
Форвард «Шахтера» Тайсон может перейти в «Порту»
2017.01.05 15:37
3
В Турции сообщают об интересе «Зенита» к Тайсону
2016.12.28 14:37
5
Тайсон: «На родине я буду играть только за «Интернасьонал»
2016.12.22 11:11
Агент: «У Тайсона есть предложения из России, Китая и Германии»
2016.12.18 07:54
1
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Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
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«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
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