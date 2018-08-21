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    «Севилья» заинтересована в полузащитник «Шахтера» Тайсоне

    Полузащитник «Шахтера» Тайсон входит в трансферные интересы «Севильи».

    Испанский клуб заинтересован в трансфере 30-летнего бразильца, в котором в клубе видят альтернативу в приобретении М’Байе Ньянга у «Торино».

    Ранее сообщалось, что в услугах бразильского хавбека была заинтересована «Рома».

    «Да, на уровне слухов «Рома» была в нем заинтересована, но Тайсон останется в «Шахтере». Мы не должны его терять», – сказал главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

    Источник: TMW

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    21.08.2018 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 09:36

      "Шахтёр" и так расстался с тремя лидерами команды из группы атаки. А новичкам ещё предстоит адаптация и встраивание в игру горняков. Тайсон и Марлос будут им в этом помогать.

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