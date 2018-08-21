«Севилья» заинтересована в полузащитник «Шахтера» Тайсоне

Полузащитник «Шахтера» Тайсон входит в трансферные интересы «Севильи».

Испанский клуб заинтересован в трансфере 30-летнего бразильца, в котором в клубе видят альтернативу в приобретении М’Байе Ньянга у «Торино».

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского хавбека была заинтересована «Рома».

«Да, на уровне слухов «Рома» была в нем заинтересована, но Тайсон останется в «Шахтере». Мы не должны его терять», – сказал главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.