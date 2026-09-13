Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
ПАОК
Тайсон
Статистика
€ 250 тыс
Тайсон - статистика
ПАОК
13 января 1988 (38), Пелотас
#11 | Нападающий
172 см | 64 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 73'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
75' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
78' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Греция. Суперлига 2022/2023
Бразилия. Серия А 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Кубок 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Суперкубок Украины 2014
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Copa del Sol 2013
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Украины 2013
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 73'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
75' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
78' - 90'
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+