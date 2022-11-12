Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Хачатурян - статистика

Завершил карьеру
2 сентября 1987 (39), Минск
#35 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо-БелАЗ
10
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
3 : 0
12.11.2022
Торпедо-БелАЗ
1' - 55'
55'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
06.11.2022
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
1 : 1
30.10.2022
Торпедо-БелАЗ
79' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
23.10.2022
Шахтер
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
18.10.2022
Витебск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 2
14.10.2022
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
08.10.2022
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
01.10.2022
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Белшина
1 : 3
11.09.2022
Торпедо-БелАЗ
83' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
03.09.2022
Славия-Мозырь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
19.08.2022
Минск
88' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 0
12.08.2022
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
0 : 1
10.07.2022
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
04.07.2022
Слуцк
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Гомель
1 : 0
29.06.2022
Торпедо-БелАЗ
1' - 69'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Шахтер
0 : 1
25.06.2022
Торпедо-БелАЗ
69' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Витебск
0 : 1
17.06.2022
Торпедо-БелАЗ
87' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 4
28.05.2022
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
13.05.2022
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 3
30.04.2022
Белшина
1' - 68'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
2 : 2
23.04.2022
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
1 : 0
09.04.2022
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+