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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Торпедо-БелАЗ
Гомель - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 29 июня 2022
Гомель
29.06.2022, среда, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
20'
А. Ануфриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Торпедо-БелАЗ
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Самиев
Замена
И. Кузьменок
️️️️
И. Алексиевич
87'
Замена
К. Шевченко
️️️️
А. Потапенко
85'
69'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Хачатурян
65'
Замена
А. Ковалев
️️️️
Е. Шевченко
Замена
Д. Бага
️️️️
А. Ануфриев
63'
Желтая карточка
С. Матвейчик
61'
Желтая карточка
А. Ануфриев
60'
Желтая карточка
И. Алексиевич
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Ануфриев
Пас отдал
Р. Адеола
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
20
Липе Велозо
АП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
1
Владимир Бушма
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
99
Шахром Самиев
ЦФ
3-2-2-3
16
Садовский
3
Матвейчик
8
Пантя
19
Кучинский
13
Алексиевич
8
Костров
17
Потапенко
8
Ануфриев
15
Макась
55
Аффи
7
Адеола
3-1-2-2-2
91
Дударь
19
Устинов
13
Залеский
5
Бурко
6
Мякиш
35
Хачатурян
27
Березкин
20
Велозо
30
Побудей
21
Шевченко
11
Антилевский
13
Алексиевич
25
Кузьменок
25
Кузьменок
13
Алексиевич
8
Ануфриев
25
Бага
25
Бага
8
Ануфриев
17
Потапенко
22
Шевченко
22
Шевченко
17
Потапенко
21
Шевченко
17
Ковалев
17
Ковалев
21
Шевченко
35
Хачатурян
21
Макаров
21
Макаров
35
Хачатурян
Остались в запасе
Гомель
Торпедо-БелАЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
1
Владимир Бушма
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Бушма
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Гомель - Торпедо-БелАЗ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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