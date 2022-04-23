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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 23 апреля 2022
Славия-Мозырь
23.04.2022, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
13'
Г. Якушевич
59'
Ю. Ловец (П)
6'
А. Залеский
26'
Е. Березкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Желтая карточка
С. Шестиловский
88'
Замена
А. Петренко
️️️️
В. Потороча
74'
68'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Горбачик
68'
Замена
К. Премудров
️️️️
М. Мякиш
Желтая карточка
Ю. Ловец
66'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ю. Ловец
59'
54'
Замена
И. Бурко
️️️️
В. Устинов
Замена
И. Руцкий
️️️️
Е. Барсуков
54'
48'
Желтая карточка
В. Горбачик
26'
ГОЛ! 1:2!
Е. Березкин
Пас отдал
В. Устинов
ГОЛ! 1:1!
Г. Якушевич
Пас отдал
Е. Барсуков
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Залеский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
16
Данила Сокол
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Торпедо-БелАЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-1-1-5
44
Тимонюк
44
Шестиловский
11
Эссого
6
Дрош
27
Есин
96
Потороча
8
Барсуков
11
Ловец
78
Якушевич
28
Бугулов
3-2-3-3
20
Мартьянов
12
Иванов
6
Мякиш
2
Чиж
13
Залеский
19
Устинов
27
Березкин
20
Велозо
30
Побудей
91
Дударь
33
Горбачик
8
Барсуков
19
Руцкий
19
Руцкий
8
Барсуков
96
Потороча
34
Петренко
34
Петренко
96
Потороча
19
Устинов
5
Бурко
5
Бурко
19
Устинов
6
Мякиш
6
Премудров
6
Премудров
6
Мякиш
33
Горбачик
11
Антилевский
11
Антилевский
33
Горбачик
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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