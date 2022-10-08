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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Гомель
Торпедо-БелАЗ - Гомель: обзор матча 08 октября 2022
Торпедо-БелАЗ
08.10.2022, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
11'
А. Ковалев
20'
Д. Козловский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Гомель
90'
+3
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Козловский
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Е. Шевченко
85'
78'
Замена
И. Кузьменок
️️️️
А. Сокол
Желтая карточка
В. Устинов
76'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Побудей
76'
Замена
Н. Пацко
️️️️
В. Горбачик
65'
61'
Замена
П. Седько
️️️️
К. Ермакович
50'
Желтая карточка
И. Алексиевич
Замена
А. Макаров
️️️️
М. Мякиш
46'
36'
Желтая карточка
К. Ермакович
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Козловский
12'
Замена
К. Кучинский
️️️️
С. Матвейчик
ГОЛ! 1:0!
А. Ковалев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
15
Александр Макась
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
29
Никита Пацко
ЦФ
Гомель
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
4-1-1-2-2
91
Дударь
5
Бурко
88
Яшин
13
Залеский
19
Устинов
6
Мякиш
27
Березкин
30
Побудей
17
Ковалев
33
Горбачик
21
Шевченко
4-2-2-2
87
Ковалев
3
Сокол
3
Матвейчик
55
Аффи
8
Пантя
13
Алексиевич
8
Костров
15
Козловский
7
Малашевич
8
Ермакович
15
Макась
30
Побудей
11
Антилевский
11
Антилевский
30
Побудей
21
Шевченко
11
Мычелкин
11
Мычелкин
21
Шевченко
6
Мякиш
21
Макаров
21
Макаров
6
Мякиш
33
Горбачик
29
Пацко
29
Пацко
33
Горбачик
8
Ермакович
26
Седько
26
Седько
8
Ермакович
3
Сокол
25
Кузьменок
25
Кузьменок
3
Сокол
3
Матвейчик
19
Кучинский
19
Кучинский
3
Матвейчик
15
Козловский
77
Совпель
77
Совпель
15
Козловский
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
Остались в запасе
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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