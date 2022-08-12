Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938: обзор матча 12 августа 2022
Торпедо-БелАЗ
12.08.2022, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
СКА-1938
8'
Н. Пацко
59'
Е. Шевченко
74'
Е. Шевченко
81'
А. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
А. Макаров
90'
Замена
А. Чиж
️️️️
А. Залеский
89'
Замена
А. Ковалев
️️️️
В. Побудей
85'
ГОЛ! 4:0!
А. Антилевский
Пас отдал
В. Побудей
81'
Замена
Е. Березкин
️️️️
Н. Пацко
80'
78'
Замена
А. Рылач
️️️️
П. Пашевич
ГОЛ! 3:0!
Е. Шевченко
74'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Горбачик
71'
ГОЛ! 2:0!
Е. Шевченко
Пас отдал
Н. Пацко
59'
56'
Желтая карточка
А. Лаврик
ГОЛ! 1:0!
Н. Пацко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
29
Никита Пацко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
19
Даниил Силинский
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
3-1-2-1-3
91
Дударь
5
Бурко
13
Залеский
19
Устинов
6
Мякиш
6
Премудров
21
Макаров
30
Побудей
29
Пацко
21
Шевченко
33
Горбачик
3-4-1-2
1
Макавчик
45
Хусанов
55
Лаврик
14
Пашевич
14
Лукашевич
19
Силинский
7
Свирепа
24
Макушинский
4
Гварадзе
45
Абдихоликов
10
Папарига
33
Горбачик
11
Антилевский
11
Антилевский
33
Горбачик
30
Побудей
17
Ковалев
17
Ковалев
30
Побудей
13
Залеский
2
Чиж
2
Чиж
13
Залеский
21
Макаров
11
Мычелкин
11
Мычелкин
21
Макаров
29
Пацко
27
Березкин
27
Березкин
29
Пацко
14
Пашевич
2
Рылач
2
Рылач
14
Пашевич
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
СКА-1938
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
44
Станислав Клещук
ВР
18
Максим Омельянчук
АП
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
18
Максим Омельянчук
АП
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо-БелАЗ
СКА-1938
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+