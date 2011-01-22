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Симоне Далламано
Статистика
Симоне Далламано - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1983 (42)
#23 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
14
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1 : 0
22.01.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3 : 2
09.01.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1 : 0
19.12.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 0
28.11.2010
Дженоа
72' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Брешиа
1 : 2
21.11.2010
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 0
14.11.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1 : 1
06.11.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0 : 1
31.10.2010
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 1
17.10.2010
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 0
03.10.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2 : 1
26.09.2010
Брешиа
70' - 90'
84'
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2 : 1
22.09.2010
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3 : 2
12.09.2010
Палермо
1' - 90'
3'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 0
29.08.2010
Брешиа
1' - 90'
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