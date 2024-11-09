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Ренат Янбаев
Новости
Ренат Янбаев - новости
Завершил карьеру
7 апреля 1984 (42), Краснодар
#55 | Защитник
178 см | 71 кг
Россия
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Янбаев объяснил уникальность Халка и Лассана Диарра
2024.11.09 01:00
Янбаев составил идеального футболиста из качеств партнеров по сборной России на Евро-2008
2024.11.08 17:05
1
Янбаев объяснил, почему Батракову не грозит звездная болезнь
2024.11.07 15:59
1
Янбаев назвал главную ошибку в своей карьере
2023.08.28 13:32
1
Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко
2023.03.31 13:21
1
Янбаев: «Локомотиву» нужно возвращать Семина»
2022.09.17 10:47
2
Янбаев – о матче с 2Drots: «Очень тяжело! Они могли бы играть во Второй лиге»
2022.09.16 23:58
Филимонов, Шишкин, Янбаев и Титов – в составе команды РФС на матч с 2Drots в МФЛ
2022.09.16 21:09
1
Фото
Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины
2022.09.15 12:55
7
Янбаев – о матче «Локомотива» с «Анжи» в 2011-м: «В старте из основных было всего 6-7 человек. Не поняли этот момент»
2021.04.02 09:59
Янбаев – об уходе из «Локомотива» в «Краснодар»: «Это моя главная боль»
2021.04.02 00:30
Спонсор «Знамени» – о Павлюченко, Янбаеве и Шишкине: «Играют не из-за денег. 10 тысяч рублей за победу»
2021.02.23 12:53
4
Кубок России. Клуб Павлюченко, Янбаева, Шешукова «Знамя» вышел в групповой этап и сыграет с командой РПЛ
2020.09.02 20:59
11
Янбаев покинул «Краснодар»
2018.07.24 19:09
4
«Краснодар» хочет избавиться от Янбаева
2017.11.25 07:50
7
Янбаев пополнил ряды «Краснодара»
2017.06.13 10:06
21
Янбаев близок к переходу в «Краснодар»
2017.06.05 23:34
6
«Локомотив» объявил о расставании с Янбаевым
2017.06.05 22:27
4
Янбаев и Тарасов могут перейти из «Локомотива» в «Тосно»
2017.05.12 17:35
16
Янбаев согласовал контракт с «Краснодаром»
2017.04.24 06:43
20
Семин хочет сохранить Янбаева, Майкона и Михалика в «Локомотиве»
2017.04.13 09:18
Экс-хавбек «Анжи»: «Янбаев называл Робсона обезьяной, за что я его сильно ударил»
2017.03.21 19:55
12
Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения
2017.03.18 19:28
Янбаев отказался продлевать контракт с «Локомотивом»
2017.02.28 01:11
16
Янбаев находится шаге от перехода в «Краснодар»
2017.01.06 20:39
11
«Краснодар» сделал предложение Янбаеву
2017.01.01 21:10
9
Янбаев: «Ниасс пришел к своей цели, красавец»
2016.02.05 21:27
Янбаев: «В Турции у «Фенербахче» будет сумасшедшая поддержка, но мы к этому готовы»
2016.02.04 22:23
Ковтун: «Янбаев – лучший защитник России по итогам 2015 года»
2015.12.20 16:07
6
Котов: «Информация об уходе Логашова и Янбаева не соответствует действительности»
2015.12.07 17:05
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