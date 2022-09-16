Филимонов, Шишкин, Янбаев и Титов – в составе команды РФС на матч с 2Drots в МФЛ

Муть какая то в нашем футболе пошла. Еврокубков нет и всякая околофутбольная хрень решила себя показать.(((
Медийная команда РФС опубликовала стартовый состав на матч 1-го тура Медийной футбольной лиги с 2Drots.
Команда РФС: Филимонов, Янбаев, Станиславлевич, Карагулян, Сурков, Шишкин, Копыл, Морев, Титов, Билялетдинов, Шмаров.
- Главный тренер команды – Сергей Овчинников.
- Сегодня стартовал новый сезон Медиалиги.
- Соперники команды РФС по группе – ФК «Деньги», Goats, SD Family, МФК «Рубин», 2Drots, «Эгриси», Fight Nights и Watch TV (команда «Матч ТВ»).