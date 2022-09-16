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    Филимонов, Шишкин, Янбаев и Титов – в составе команды РФС на матч с 2Drots в МФЛ

    Медийная команда РФС опубликовала стартовый состав на матч 1-го тура Медийной футбольной лиги с 2Drots.

    Команда РФС: Филимонов, Янбаев, Станиславлевич, Карагулян, Сурков, Шишкин, Копыл, Морев, Титов, Билялетдинов, Шмаров.

    • Главный тренер команды – Сергей Овчинников.
    • Сегодня стартовал новый сезон Медиалиги.
    • Соперники команды РФС по группе – ФК «Деньги», Goats, SD Family, МФК «Рубин», 2Drots, «Эгриси», Fight Nights и Watch TV (команда «Матч ТВ»).

    Источник: телеграм-канал команды РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17160

      Cleaner 1 час назад

      Муть какая то в нашем футболе пошла. Еврокубков нет и всякая околофутбольная хрень решила себя показать.(((

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      Рейтинг: +207

      Александр Став > Cleaner 41 минуту назад

      популяризация любительского футбола, только и всего)

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