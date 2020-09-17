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Ренат Янбаев
Статистика
Ренат Янбаев - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1984 (42), Краснодар
#55 | Защитник
178 см | 71 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
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Товарищеские матчи 2013
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
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Команда
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Ж
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Красное Знамя
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1 тур
Красное Знамя
0 : 3
17.09.2020
Ахмат
1' - 82'
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