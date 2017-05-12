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    Янбаев и Тарасов могут перейти из «Локомотива» в «Тосно»

    Два футболиста «Локомотива» во время летнего трансферного окна могут стать игроками «Тосно». По информации источника, речь идет о защитнике Ренате Янбаеве и полузащитнике Дмитрии Тарасове.

    Сообщается, что грядущим летом контракты обоих футболистов с железнодорожниками истекают, и руководство московского клуба не собирается их продлевать.

    Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Тосно» завоевал путевку в РФПЛ.

    Источник: ФАН

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    12.05.2017 17:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 мая 2017, 13:32

      Янбаев вообще в поряде. Надеюсь не слухи. А вот Тарасов... недалёкому мажорчику лучше не покидать пределы мкада, там и клубешники и шлюшандры московские, то что надо для Димона.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 мая 2017, 09:01

      Тарасова потом еще подальше. Таких балбесов нужно к нам, в провинцию. На перевоспитание и вразумление.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 мая 2017, 22:31

      А сама Тосно хочет видеть этих товарищей в своих рядах? Команда старалась, вышла премьеру, и теперь кого-то за борт? А на их место никому ненужных и посредственных?

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 мая 2017, 20:58

      Очень плохая новость!!!
      Сейчас Тосно для агентов - лакомый кусочек,превратят команду в сборище ходячих
      мертвецов и обратно в ФНЛ. Не дай"футбольный" бог убить команду

      3
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > Gornostay 12 мая 2017, 21:03

      Янбаев и Тарасов наоборот укрепят их!

      -1
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 12 мая 2017, 20:15

      Уже давно пора бы было избавиться от Тарасова,он за сезон мог выдать парочку хороших игр а в основном играл посредственно!Янбаев тоже самое!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 мая 2017, 18:24

      Тосно они пригодятся,интересно кем Локо усилится перед еврокубками

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 12 мая 2017, 18:03

      Тосно нужны хорошие игроки

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 мая 2017, 17:57

      Палыч чистку проводит

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 12 мая 2017, 17:54

      Тарасова вообще не понимаю!

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      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa > Чеба 12 мая 2017, 18:16

      Я вообще не понимаю, почему в основе он играет, а не Баринов

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      Рейтинг: +260

      n1hat 12 мая 2017, 17:46

      Янбаев давно хотел в питер)) наверно сидит озадаченный сейчас))

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