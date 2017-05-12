Янбаев и Тарасов могут перейти из «Локомотива» в «Тосно»

Два футболиста «Локомотива» во время летнего трансферного окна могут стать игроками «Тосно». По информации источника, речь идет о защитнике Ренате Янбаеве и полузащитнике Дмитрии Тарасове.

Сообщается, что грядущим летом контракты обоих футболистов с железнодорожниками истекают, и руководство московского клуба не собирается их продлевать.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Тосно» завоевал путевку в РФПЛ.