Янбаев и Тарасов могут перейти из «Локомотива» в «Тосно»

Янбаев вообще в поряде. Надеюсь не слухи. А вот Тарасов... недалёкому мажорчику лучше не покидать пределы мкада, там и клубешники и шлюшандры московские, то что надо для Димона.
Два футболиста «Локомотива» во время летнего трансферного окна могут стать игроками «Тосно». По информации источника, речь идет о защитнике Ренате Янбаеве и полузащитнике Дмитрии Тарасове.
Сообщается, что грядущим летом контракты обоих футболистов с железнодорожниками истекают, и руководство московского клуба не собирается их продлевать.
Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Тосно» завоевал путевку в РФПЛ.