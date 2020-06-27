Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фин Бартельс - статистика

Завершил карьеру
7 февраля 1987 (39), Киль
#31 | Полузащитник
176 см | 69 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
11
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
6 : 1
27.06.2020
Кельн
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
3 : 1
20.06.2020
Вердер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 1
16.06.2020
Бавария
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Падерборн
1 : 5
13.06.2020
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
0 : 1
07.06.2020
Вольфсбург
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0 : 3
03.06.2020
Айнтрахт
1' - 61'
3'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
0 : 1
30.05.2020
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0 : 0
26.05.2020
Боруссия М
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0 : 1
23.05.2020
Вердер
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1 : 4
18.05.2020
Байер
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0 : 2
08.02.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2 : 1
01.02.2020
Вердер
58' - 90'
69'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
0 : 3
26.01.2020
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 0
21.12.2019
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0 : 5
17.12.2019
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
6 : 1
14.12.2019
Вердер
86' - 90'
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+