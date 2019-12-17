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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 17 декабря 2019
Вердер
17.12.2019, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 5
Завершен
Майнц
10'
Р. Квайсон
15'
И. Павленка (АГ)
19'
Р. Квайсон
38'
Р. Квайсон
81'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
81'
ГОЛ! 0:5!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Бутьюс
79'
Желтая карточка
Б. Баку
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
79'
Желтая карточка
М. Эггештайн
77'
38'
ГОЛ! 0:4!
Р. Квайсон
Пас отдал
А. Салаи
19'
ГОЛ! 0:3!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ж. Бутьюс
18'
Желтая карточка
Э. Фернандес
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Павленка
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-2-3-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
5
Ланг
8
Эггештайн
8
Шахин
32
Биттенкурт
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
13
Ниахате
42
Хак
17
Баку
3
Мартин
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Бутьюс
19
Квайсон
11
Салаи
Остались в запасе
Вердер
Майнц
36
Кристиан Гросс
ОП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Вердер - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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