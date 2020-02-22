Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чарли Адам - статистика

Завершил карьеру
10 декабря 1985 (40), Данди
#16 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Шотландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
8
2
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
22.02.2020
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
15.02.2020
Рединг
Был в запасе
72'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
1 : 2
12.02.2020
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Рединг
1 : 1
08.02.2020
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Кардифф
1 : 1
31.01.2020
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Рединг
0 : 1
28.01.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Миллуолл
2 : 0
18.01.2020
Рединг
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
1 : 1
11.01.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Фулхэм
1 : 2
01.01.2020
Рединг
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
0 : 2
29.12.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
1 : 0
26.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
3 : 0
21.12.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
5'
62'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сток Сити
0 : 0
14.12.2019
Рединг
1' - 90'
36'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Барнсли
1 : 1
11.12.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Рединг
2 : 3
07.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
1 : 3
30.11.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Рединг
1 : 0
19.10.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
1 : 2
21.09.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
1 : 0
14.09.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
0 : 2
31.08.2019
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.08.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вест Бромвич
1 : 1
21.08.2019
Рединг
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
3 : 0
18.08.2019
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
2 : 1
10.08.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 3
03.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
3
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+