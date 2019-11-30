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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Рединг
Уиган Атлетик - Рединг: обзор матча 30 ноября 2019
Уиган Атлетик
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 3
Завершен
Рединг
34'
Д. Гарнер
79'
Г. Пушкаш (П)
80'
Г. Пушкаш
84'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Рединг
84'
ГОЛ! 1:3!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Г. МакКлири
81'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
80'
ГОЛ! 1:2!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Л. Жоао
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Пушкаш
Желтая карточка
Д. Гарнер
78'
44'
Желтая карточка
М. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
34'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
25
Пеле
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-3-1-1
1
Маршалл
33
Робинсон
4
Малгрю
22
Данкли
13
Пилкингтон
8
Морси
4
МакЛед
24
Якобс
14
Гарнер
3-2-3-2
1
Кабрал
26
Мур
5
Моррисон
3
Миазга
17
Идом
3
Ричардс
4
Риномхота
25
Пеле
11
Мейте
47
Пушкаш
12
МакКлири
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Рединг
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Уиган Атлетик - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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