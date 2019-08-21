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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Рединг
Вест Бромвич - Рединг: обзор матча 21 августа 2019
Вест Бромвич
21.08.2019, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
88'
К. Зохоре (П)
71'
О. Эджария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Рединг
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Зохоре
88'
71'
ГОЛ! 0:1!
О. Эджария
Пас отдал
Л. Жоао
50'
Желтая карточка
Э. Идом
Желтая карточка
Р. Сойерс
49'
Желтая карточка
К. Гиббс
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Рединг
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-1-4-1
26
Джонстон
3
Гиббс
6
Аджайи
2
Ферлонг
5
Бартли
8
Ливермор
19
Диангана
10
Кровинович
14
Сойерс
25
Филлипс
32
Остин
3-2-3-2
1
Кабрал
26
Мур
5
Моррисон
3
Миазга
17
Идом
3
Ричардс
8
Свифт
25
Пеле
14
Эджария
15
Бойе
47
Пушкаш
Остались в запасе
Вест Бромвич
Рединг
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Вест Бромвич - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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