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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Вест Бромвич
Рединг - Вест Бромвич: обзор матча 12 февраля 2020
Рединг
12.02.2020, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
11'
Г. Пушкаш (П)
26'
М. Перейра
49'
К. Бартли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Вест Бромвич
49'
ГОЛ! 1:2!
К. Бартли
Пас отдал
Ф. Кровинович
Желтая карточка
Д. Обита
38'
31'
Желтая карточка
Р. Сойерс
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Желтая карточка
Э. Идом
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Пушкаш
11'
10'
Желтая карточка
К. Бартли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
25
Пеле
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
3-5-1
1
Кабрал
17
Идом
26
Мур
5
Моррисон
14
Эджария
21
Обита
25
Пеле
11
Мейте
8
Свифт
47
Пушкаш
3-1-2-1-2
26
Джонстон
22
Таунсенд
5
Бартли
6
Аджайи
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
10
Перейра
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
Остались в запасе
Рединг
Вест Бромвич
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Рединг - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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