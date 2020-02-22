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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Рединг
Лидс - Рединг: обзор матча 22 февраля 2020
Лидс
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
57'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Рединг
ГОЛ! 1:0!
П. Эрнандес
57'
36'
Желтая карточка
Я. Мейте
16'
Желтая карточка
Д. Свифт
Желтая карточка
Л. Эйлинг
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
25
Пеле
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
3-1-1-2-2
1
Касилья
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
11
Кошта
45
Бэмфорд
4-4-1
1
Кабрал
17
Идом
26
Мур
5
Моррисон
3
Ричардс
11
Мейте
4
Риномхота
25
Пеле
8
Свифт
47
Пушкаш
Остались в запасе
Лидс
Рединг
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Лидс - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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