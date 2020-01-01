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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Рединг
Фулхэм - Рединг: обзор матча 01 января 2020
Фулхэм
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
61'
И. Кавалейру
14'
Д. Свифт
48'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Рединг
90'
+1
Желтая карточка
М. Моррисон
Желтая карточка
А. Кноккарт
90'
+1
76'
Желтая карточка
Л. Жоао
Желтая карточка
А. Митрович
73'
68'
Желтая карточка
Пеле
Желтая карточка
И. Кавалейру
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Кавалейру
Пас отдал
А. Кноккарт
61'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адам
Пас отдал
О. Эджария
Желтая карточка
Д. Брайан
45'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свифт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
25
Пеле
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-2-2-2
1
Родак
23
Брайан
29
Кристи
3
Рим
3
Одои
6
Рид
10
Йохансен
14
Рид
93
Кноккарт
9
Митрович
33
Камара
4-5-1
1
Кабрал
2
Гантер
5
Моррисон
26
Мур
6
Блэкетт
8
Свифт
14
Эджария
11
Мейте
25
Пеле
16
Адам
19
Жоао
Остались в запасе
Фулхэм
Рединг
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Фулхэм - Рединг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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