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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Кардифф
Рединг - Кардифф: обзор матча 18 августа 2019
Рединг
18.08.2019, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
25'
Г. Пушкаш
40'
Г. Пушкаш
83'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Кардифф
ГОЛ! 3:0!
Д. Свифт
Пас отдал
Э. Идом
83'
45'
Желтая карточка
Д. Роллс
Желтая карточка
Л. Мур
43'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Д. Свифт
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Э. Идом
25'
7'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
25
Пеле
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Рединг
11
Яку Мейте
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Кардифф
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
3-2-3-2
1
Кабрал
17
Идом
26
Мур
5
Моррисон
3
Ричардс
3
Миазга
8
Свифт
14
Эджария
25
Пеле
47
Пушкаш
19
Жоао
3-5-1
12
Смитис
44
Флинт
12
Беннетт
23
Моррисон
7
Пак
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
10
Бакуна
30
Хойлетт
6
Волкс
Остались в запасе
Рединг
Кардифф
11
Яку Мейте
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
11
Яку Мейте
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Рединг - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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