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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
Рединг - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 03 августа 2019
Рединг
03.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
54'
Я. Мейте
30'
К. Харрис
56'
С. Хатчинсон
90+7'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Л. Жоао
Пас отдал
С. Хатчинсон
80'
Красная карточка
К. Вествуд
77'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
61'
Желтая карточка
А. Рич
56'
ГОЛ! 1:2!
С. Хатчинсон
Пас отдал
Б. Беннэн
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
54'
44'
Желтая карточка
С. Флетчер
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Харрис
Пас отдал
Л. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
3
Омар Ричардс
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-4
3
Ричардс
26
Мур
17
Идом
3
Миазга
8
Свифт
4
Риномхота
11
Мейте
77
Барроу
4-1-3-1
27
Вествуд
28
Одубайо
5
Хатчинсон
3
Рич
12
Лис
20
Ли
10
Беннэн
40
Харрис
2
Палмер
26
Флетчер
Остались в запасе
Рединг
Шеффилд Уэнсдэй
28
Сэм Уокер
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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