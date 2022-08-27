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    Александр Коефф - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Коефф
    Команда Осер
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 1992 (31 год)
    Рост 184
    Вес 74
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    23.10.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    16.10.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:1 Ницца (Ницца)
    09.10.2022 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Осер (Осер)
    16.09.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 1' -90' Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    27.08.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    21.08.2022 45' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    14.08.2022 Был в запасе Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    07.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
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