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Александр Коефф
Статистика
Александр Коефф - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1992 (34), Брест
#92 | Защитник
184 см | 74 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Греция. Суперлига 2018/2019
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1 : 1
04.11.2022
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
1 : 0
30.10.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Реймс
2 : 1
23.10.2022
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
1 : 1
16.10.2022
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Клермон
2 : 1
09.10.2022
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 3
16.09.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
5 : 0
11.09.2022
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
0 : 2
03.09.2022
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 1
31.08.2022
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
27.08.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 2
21.08.2022
Осер
45' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2 : 2
14.08.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
4 : 1
07.08.2022
Осер
Был в запасе
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