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    Семен Булгару - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Семен
    Отчество Васильевич
    Фамилия Булгару
    Команда Дачия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 14 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2014 1' -54' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Краснодар (Краснодар)
    54'
    26.04.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    14.04.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:5 Динамо (Москва)
    33'
    07.04.2014 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    25.10.2013 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.10.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    04.10.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    29.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    68'
    26.09.2013 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Анжи (Махачкала)
    14.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Спартак (Москва)
    31.08.2013 1' -90' Краснодар (Краснодар) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.08.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Ахмат (Грозный)
    90'
    19.08.2013 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    03.08.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.07.2013 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.07.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Локомотив (Москва)
    14.07.2013 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    26'
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