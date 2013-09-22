Семен Булгару - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Семен
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Булгару
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Семен
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Булгару
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2014
|1' -54'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)
|54'
|26.04.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.04.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:5
|Динамо (Москва)
|33'
|07.04.2014
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|25.10.2013
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Рубин (Казань)
|04.10.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|29.09.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|68'
|26.09.2013
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.09.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|14.09.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Спартак (Москва)
|31.08.2013
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|24.08.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|90'
|19.08.2013
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|03.08.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.07.2013
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|20.07.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|14.07.2013
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|26'