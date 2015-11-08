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Сергей Коротков - статистика

Завершил карьеру
22 августа 1990 (36)
#20 | Защитник
189 см | 85 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тамбов
12
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Тамбов
5 : 0
08.11.2015
Чертаново
41' - 90'
64'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Зенит
0 : 0
01.11.2015
Тамбов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Энергомаш
1 : 1
25.10.2015
Тамбов
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Тамбов
2 : 1
18.10.2015
Торпедо
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Орел
0 : 3
11.10.2015
Тамбов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Тамбов
2 : 2
04.10.2015
Локомотив
1' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Металлург Л
2 : 1
27.09.2015
Тамбов
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Тамбов
2 : 1
19.09.2015
Арсенал-2
1' - 60'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Динамо Бр
1 : 2
14.09.2015
Тамбов
1' - 90'
82'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Тамбов
2 : 0
07.09.2015
Витязь
62' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Калуга
1 : 1
31.08.2015
Тамбов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Тамбов
3 : 1
22.08.2015
Авангард
77' - 90'
86'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Чертаново
0 : 1
17.08.2015
Тамбов
50' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Тамбов
0 : 0
11.08.2015
Зенит
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Тамбов
1 : 0
03.08.2015
Энергомаш
1' - 73'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Торпедо
1 : 1
28.07.2015
Тамбов
27' - 90'
77'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Тамбов
0 : 0
20.07.2015
Рязань
Был в запасе
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