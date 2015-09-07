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    Сергей Коротков - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Коротков
    Команда Витязь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 августа 1990 (32 года)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 12 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 41' -90' Тамбов (Тамбов) 5:0 Чертаново (Москва)
    64'
    01.11.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    25.10.2015 89' -90' Энергомаш (Белгород) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    18.10.2015 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Торпедо (Москва)
    11.10.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:3 Тамбов (Тамбов)
    04.10.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:2 Локомотив (Лиски)
    90'
    27.09.2015 74' -90' Металлург Л (Липецк) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    19.09.2015 1' -60' Тамбов (Тамбов) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    14.09.2015 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    82'
    07.09.2015 62' -90' Тамбов (Тамбов) 2:0 Витязь (Подольск)
    31.08.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    22.08.2015 77' -90' Тамбов (Тамбов) 3:1 Авангард (Курск)
    86'
    17.08.2015 50' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Тамбов (Тамбов)
    11.08.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Зенит (Пенза)
    03.08.2015 1' -73' Тамбов (Тамбов) 1:0 Энергомаш (Белгород)
    28.07.2015 27' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    77'
    20.07.2015 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:0 Рязань (Рязань)
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