Сергей Коротков - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Коротков
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Коротков
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|12
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|41' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|5:0
|Чертаново (Москва)
|64'
|01.11.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|89' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|0:3
|Тамбов (Тамбов)
|04.10.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|90'
|27.09.2015
|74' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|19.09.2015
|1' -60'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|14.09.2015
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|82'
|07.09.2015
|62' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:0
|Витязь (Подольск)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|22.08.2015
|77' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Авангард (Курск)
|86'
|17.08.2015
|50' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|11.08.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит (Пенза)
|03.08.2015
|1' -73'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|28.07.2015
|27' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|77'
|20.07.2015
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)