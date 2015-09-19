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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Арсенал-2
Тамбов - Арсенал-2: обзор матча 19 сентября 2015
Тамбов
19.09.2015, суббота, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал-2
13'
Н. Андреев
90+1'
А. Рыбин
49'
К. Зимулька (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Арсенал-2
90'
+1
Желтая карточка
А. Лобзин
ГОЛ! 2:1!
А. Рыбин
90'
+1
90'
Замена
А. Лобзин
️️️️
А. Базанов
87'
Замена
Р. Изотов
️️️️
А. Котенко
83'
Замена
В. Альшанский
️️️️
П. Сергеев
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Зяблов
83'
Желтая карточка
С. Васильев
77'
75'
Желтая карточка
Н. Сорокин
71'
Желтая карточка
А. Котенко
Замена
А. Часовских
️️️️
И. Спицын
69'
Замена
Д. Поярков
️️️️
С. Коротков
60'
Замена
М. Тыняный
️️️️
Р. Григорян
53'
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Зимулька
ГОЛ! 1:0!
Н. Андреев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
33
Александр Котенко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
17
Максим Петров
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
4-5-1
1
Баженов
20
Коротков
19
Михалев
81
Зимулька
22
Рыбин
37
Зяблов
18
Спицын
31
Васильев
28
Григорян
21
Андреев
7
Чернышов
3-2-4-1
35
Староверов
2
Чибиров
92
Налетов
55
Фарион
11
Стародуб
2
Сорокин
73
Гагиты
20
Сергеев
33
Котенко
27
Игнатьев
11
Базанов
28
Григорян
3
Тыняный
3
Тыняный
28
Григорян
18
Спицын
15
Часовских
15
Часовских
18
Спицын
37
Зяблов
9
Архипов
9
Архипов
37
Зяблов
20
Коротков
25
Поярков
25
Поярков
20
Коротков
20
Сергеев
30
Альшанский
30
Альшанский
20
Сергеев
11
Базанов
26
Лобзин
26
Лобзин
11
Базанов
33
Котенко
9
Изотов
9
Изотов
33
Котенко
Остались в запасе
Тамбов
Арсенал-2
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
17
Максим Петров
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
17
Максим Петров
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Тамбов - Арсенал-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
Спартак
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