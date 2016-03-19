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Олег Баранник - статистика

Завершил карьеру
20 марта 1992 (34)
#24 | Нападающий
178 см | 68 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
15
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлист
0 : 3
19.03.2016
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Шахтер
3 : 1
06.03.2016
Ворскла
86' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Ворскла
0 : 2
05.12.2015
Заря
68' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Днепр
0 : 2
30.11.2015
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Ворскла
2 : 1
21.11.2015
Говерла
75' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Волынь
2 : 1
08.11.2015
Ворскла
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Александрия
1 : 1
01.11.2015
Ворскла
77' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
1 : 3
18.10.2015
Ворскла
28' - 90'
38, 49'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Ворскла
0 : 4
04.10.2015
Динамо К
73' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Черноморец
0 : 0
27.09.2015
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Ворскла
2 : 1
19.09.2015
Олимпик
76' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Сталь
1 : 2
13.09.2015
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Ворскла
1 : 0
29.08.2015
Металлист
36' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлург
1 : 1
15.08.2015
Ворскла
80' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Ворскла
2 : 2
09.08.2015
Шахтер
1' - 46'
45'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Ворскла
1 : 1
02.08.2015
Днепр
1' - 66'
37'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Говерла
1 : 1
25.07.2015
Ворскла
82' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Ворскла
1 : 1
18.07.2015
Волынь
79' - 90'
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