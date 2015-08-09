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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 09 августа 2015
Ворскла
09.08.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
45+1'
О. Баранник
90+2'
А. Ковпак
39'
Марлос
65'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
ГОЛ! 2:2!
А. Ковпак
Пас отдал
М. Бартулович
90'
+2
Желтая карточка
И. Пердута
89'
Замена
О. Мищенко
️️️️
Е. Ткачук
81'
78'
Замена
Дентиньо
️️️️
Марлос
65'
ГОЛ! 1:2!
Эдуардо
Пас отдал
А. Кучер
61'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Бернард
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Скляр
46'
Замена
М. Бартулович
️️️️
О. Баранник
46'
ГОЛ! 1:1!
О. Баранник
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:1!
Марлос
Пас отдал
А. Тейшейра
31'
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
А. Даллку
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
51
Вадим Прокопенко
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Младен Бартулович
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Ткаченко
3
Ткачук
4
Даллку
17
Чеснаков
30
Симинин
19
Ткачук
6
Скляр
44
Пердута
17
Турсунов
28
Громов
24
Баранник
4-2-3-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
50
Кучер
18
Ордец
31
Исмаили
17
Малышев
27
Степаненко
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Бернард
20
Гладкий
3
Ткачук
99
Мищенко
99
Мищенко
3
Ткачук
24
Баранник
21
Бартулович
21
Бартулович
24
Баранник
6
Скляр
39
Ковпак
39
Ковпак
6
Скляр
10
Марлос
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Марлос
11
Бернард
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Бернард
11
Бернард
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Бернард
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
51
Вадим Прокопенко
ВР
8
Владимир Одарюк
ПВ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
51
Вадим Прокопенко
ВР
8
Владимир Одарюк
ПВ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Ворскла
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