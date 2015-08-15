Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 15 августа 2015
Металлург
15.08.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
34'
И. Корнев
60'
А. Дитятьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
86'
Желтая карточка
А. Дитятьев
80'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Ткачук
Замена
Р. Платон
️️️️
И. Жураховский
69'
Замена
Р. Попов
️️️️
Д. Юсов
67'
Замена
Е. Демченко
️️️️
И. Корнев
60'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Дитятьев
Пас отдал
М. Бартулович
54'
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Ковпак
46'
Замена
А. Скляр
️️️️
В. Чеснаков
ГОЛ! 1:0!
И. Корнев
Пас отдал
И. Жураховский
34'
33'
Желтая карточка
В. Чеснаков
Желтая карточка
Н. Татарков
30'
17'
Желтая карточка
А. Шиндер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
17
Егор Демченко
ЦП
70
Артем Захаров
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Ворскла
51
Вадим Прокопенко
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Олег Баранник
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
4-4-1-1
1
Старцев
18
Каплиенко
22
Лисицкий
20
Пашаев
6
Помазан
88
Орелеси
19
Корнев
81
Гвилия
21
Жураховский
11
Татарков
28
Юсов
4-1-1-1-3
21
Ткаченко
54
Дитятьев
17
Чеснаков
3
Ткачук
30
Симинин
19
Ткачук
44
Пердута
17
Турсунов
7
Шиндер
39
Ковпак
28
Громов
19
Корнев
17
Демченко
17
Демченко
19
Корнев
28
Юсов
95
Попов
95
Попов
28
Юсов
21
Жураховский
24
Платон
24
Платон
21
Жураховский
17
Чеснаков
6
Скляр
6
Скляр
17
Чеснаков
19
Ткачук
24
Баранник
24
Баранник
19
Ткачук
39
Ковпак
21
Бартулович
21
Бартулович
39
Ковпак
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
70
Артем Захаров
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
8
Владимир Одарюк
ПВ
51
Вадим Прокопенко
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
70
Артем Захаров
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
51
Вадим Прокопенко
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Металлург - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+